Sicilia, ex finanziere in manette per tentata estorsione: arrestato anche il figlio

3 Gennaio 2020 16:34

Sicilia, ex finanziere e il figlio 33enne agli arresti per tentata estorsione di denaro ai danni di un carrozziere. A denunciarli è stata la vittima

I Carabinieri di Modica hanno dato esecuzione all’ordinanza di arresto nei confronti di padre e figlio per tentata estorsione. La misura degli arresti domiciliari, su disposizione del Gip di Ragusa, su richiesta del pm Monica Monego, è stata eseguita nei confronti di Orazio Musumeci, 59enne ed ex militare della Guardia di Finanza allontanato dal Corpo nel 2000, e il figlio Vincenzo, di 33 anni. Entrambi sono accusati di tentata estorsione d a un carrozziere. A denunciarli è stata la vittima e le indagini hanno preso il via a marzo del 2019. In passato il 59enne si offrì di aiutare l’artigiano per un debito di circa 70 mila euro, una cartella esattoriale.

Padre e figlio avrebbero progettato più volte aggressioni fisiche e verbali ai danni del carrozziere. Anche in altri due episodi, per i quali sono in corso procedimenti penali a Ragusa, Orazio Musumeci avrebbe offerto il proprio aiuto per la soluzione di problemi tributari, fornendo garanzia legata alla sua precedente appartenenza al Corpo.

