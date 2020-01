Sicilia: adescava e ricattava bambine su Facebook, arrestato tecnico informatico

16 Gennaio 2020 14:44

Un tecnico informatico siciliano è stato arrestato per pedopornografia ed estorsione. I Carabinieri di Copertino hanno eseguito a Palermo il fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura di Lecce

Avrebbe adescato, tramite Facebook, oltre 20 bambine tra i 9 e i 12 anni in tutta Italia. Le giovani vittime, sotto minaccia che lui avrebbe rivelato ai genitori i contatti avuti dalle figlie con i genitori, sarebbero state costrette a inviargli foto e video intimi. Per queste ragioni un tecnico informatico siciliano è stato arrestato per pedopornografia ed estorsione. I Carabinieri di Copertino hanno eseguito a Palermo il fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura di Lecce. Gli episodi risalirebbero al periodo tra marzo 2018 e aprile 2019. A far scattare le indagini la denuncia sporta dai genitori di una delle vittime residente a Copertino. L’inchiesta è coordinata dal pm del Tribunale di Lecce Mastroniani, che ha condotto a tre perquisizioni domiciliari a Palermo e al sequestro di un ingente quantitativo di file. Il 41enne è stato trasferito nel carcere del capoluogo siciliano.

