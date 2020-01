“La chiacchiera si ignora, il gemellaggio si onora: salutamu, figghioli!”: lo striscione dei tifosi del Bari che strappa 5 minuti di applausi del Granillo [FOTO]

26 Gennaio 2020 15:40

Anche il Bari espone il suo striscione, rispondendo – con un messaggio legato al gemellaggio – alla splendida coreografia amaranto

Lo abbiamo detto negli ultimi giorni e lo ribadiamo anche oggi: Reggina-Bari, con la Serie C, non c’entra niente. Atmosfera da urlo al Granillo per il big match del girone C. Splendida coreografia della Curva Sud amaranto ad inizio gara e altrettanto splendida la risposta degli ultras biancorossi che hanno praticamente riempito, in ogni ordine di posto, il settore ospiti.

Le due tifoserie sono gemellate e, per l’occasione, i tifosi pugliesi hanno esposto uno striscione ricordando proprio questo legame indissolubile che dura da oltre 30 anni. L’immagine, a corredo dell’articolo.

