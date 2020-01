Squalificati Serie C, stangata per Diallo dopo Bisceglie-Reggina

20 Gennaio 2020 19:06

Squalificati Serie C, i provvedimento del giudice sportivo dopo l’ultima giornata, provvedimento per Diallo del Bisceglie

SQUALIFICATI SERIE C – Il Giudice sportivo di Serie C, Pasquale Marino, in relazione alle gare della terza giornata di ritorno, ha squalificato 25 giocatori. Fermato per tre gare Diallo (Bisceglie); per due Jelenic e Maurizi (Carpi), Bubas (Vibonese). Una giornata di squalifica per: Mignanelli (Carrarese), Tordini (Gozzano), Della Giovanna (Imolese), Beruatto, Muratore (Juventus U23), Giudici, Jusufi (Lecco), Piccinni (Monopoli), Pennington (Olbia), Stendardo (Paganese), Agnelli (Pergolettese), Fietta (Pro Patria), Mandorlini (Padova), Zamparo (Reggio Audace), Bruno (Rende), Biondi, Di Pasquale (Sambenedettese), Albertini (Virtus Francavilla), Lelj (Vis Pesaro), Bianchi (Viterbese Castrense). Tra gli allenatori, una giornata di qualifica e 500 euro di Ammenda per Bruno (Casertana); una giornata per Gilardino (Pro Vercelli), Diana (Renate), Pavan (Vis Pesaro). Tra i dirigenti, inibi”ione fino a tutto il 31 gennaio 2020 e 500 euro di ammenda per De Carne (Monopoli). Tra le societa’, 3.000 euro di ammenda al Lecco; Modena e Monza (1.000), Cesena e Virtus Vecomp Veroa (500).

