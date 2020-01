Squalificati Serie C – Reggina, a Bisceglie senza Bertoncini. 10 calciatori fermati per un turno

14 Gennaio 2020 16:13

Reggina, a Bisceglie senza Davide Bertoncini: il difensore squalificato per un turno. Tutti i calciatori del girone C fermati dal Giudice Sportivo

“Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, ha squalificato per una giornata il difensore Davide Bertoncini“. Con questa breve nota sul proprio sito ufficiale, la Reggina comunica la squalifica di un turno comminata al difensore Davide Bertoncini, che salterà così la trasferta di Bisceglie. Al suo posto, molto probabilmente giocherà Blondett, che lo ha saputo sostituire egregiamente nel periodo in cui il compagno era infortunato.

Non solo Bertoncini, però. Ecco la lista dei calciatori del girone C fermati dal Giudice Sportivo (tutti per un turno) dopo la seconda giornata di ritorno.

De Marco (Avellino)

Polito (Cavese)

Ramos (Potenza)

Ricci (Potenza)

Bertoncini (Reggina)

Esposito (Rieti)

Viero (Teramo)

Paghera (Ternana)

Del Col (Vibonese)

Bezziccheri (Viterbese Castrense)

Tra gli allenatori, una giornata di squalifica per Capuano (Avellino). Tra i dirigenti, inibizione fino a tutto il 21 gennaio 2020 per Minguzzi (Rieti). Tra le società, ammende a Paganese (1.000) e Rieti (500).

Valuta questo articolo