“Speranza, amore e voglia di riscatto per Messina”: esperti a confronto per il rilancio della città

16 Gennaio 2020 19:43

Nell’Aula Magna dell’Università il convegno organizzato dal Lions Club Messina Ionio

Sabato 18 gennaio alle ore 10,00 nel salone delle bandiere di palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa per presentare il convegno del Lions Club Messina Ionio “Speranze, amore e voglia di riscatto della città di Messina attraverso il suo porto. Rotte commerciali, sviluppo economico e opportunità turistiche”, che si terrà venerdì 24 gennaio alle 16,00 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina. Alla conferenza stampa di sabato 18, saranno presenti Maria Francesca Scilio, presidente Lions Club Messina Ionio, il prof. Filippo Grasso, delegato per il Rettore al Turismo, l’ing. Mario Mega, Presidente Autorità Portuale dello Stretto, il prof. Salvatore Bottari, associato di storia moderna presso il dipartimento di civiltà antiche e moderne, il prof. Daniele Schillirò, associato di economia politica, dipartimento di economia e Rosario Terranova, coordinatore per la 3 circoscrizione (area ionica) del tema di studio distrettuale “La Sicilia da oggetto a soggetto di sviluppo”.

Il convegno di venerdì 24, promosso in collaborazione con l’Università degli studi di Messina, la Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, vedrà come relatori: il prof. Salvatore Bottari, associato di storia moderna presso il dipartimento di civiltà antiche e moderne, il prof. Daniele Schillirò, associato di economia politica, dipartimento di economia, l’ing. Mario Mega, Presidente Autorità Portuale dello Stretto, l’arch. Pino Falzea Presidente Ordine Architetti, l’ing. Francesco Triolo, Presidente Ordine Ingegneri e il dott. Rosario Terranova, coordinatore per la 3 circoscrizione (area ionica) del tema di studio distrettuale Lions “La Sicilia da oggetto a soggetto di sviluppo”, le considerazioni finali verranno tratte dal prof. Filippo Grasso a moderare sarà il medico e giornalista Giuseppe Ruggeri. Porgeranno un indirizzo di saluto il Rettore, Salvatore Cuzzocrea, il Sindaco Cateno De Luca, l’Assessore al turismo Regione Sicilia Manlio Messina, il delegato del rettore per i rapporti con il territorio Roberto Montanini, la presidente del Leo Club Messina Ionio Rossana Rizzo. Introdurrà i lavori la presidente del Lions Club Messina Ionio Maria Francesca Scilio.

