24 Gennaio 2020 14:50

Sparatoria in Germania: almeno 6 morti, preso l’assalitore. Un portavoce della polizia ha dichiarato che non c’è più alcun pericolo

Sono almeno sei le persone rimaste uccise in una sparatoria a Rot am See, una cittadina tra Stoccarda e Norimberga in Germania. Secondo i media locali, l’autore è stato arrestato dalla polizia. Un portavoce della polizia ha dichiarato che non c’è più alcun pericolo.

