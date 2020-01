Spagna: Savino, ‘in Italia sinistra al governo anche se perde elezioni’

7 Gennaio 2020 23:08

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Seppur con il minimo scarto, 167 voti a favore, 165 contrari e 18 astenuti, il socialista Pedro Sanchez ha ottenuto la fiducia e potrà formare un governo in coalizione con la sinistra radicale di Podemos. E’ grossomodo una fotocopia del governo giallorosso che abbiamo in Italia, soltanto che in Spagna ci sono state le elezioni, mentre in Italia la sinistra va al potere anche senza elezioni e addirittura pure quando le perde”. Lo afferma la deputata di Forza Italia Elvira Savino.

