Spagna: Benifei, ‘nuovo governo buona notizia per progressisti Ue’

7 Gennaio 2020 21:56

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – ‘La nascita del nuovo governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez, che vede insieme i socialisti e Podemos, è una bella notizia per i socialisti e i democratici europei”. Lo sottolinea ha dichiarato Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento Europeo.

‘Il nuovo governo sarà un alleato importante in Europa su temi fondamentali nel prossimo futuro, a cominciare dal bilancio pluriennale e dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa, il nostro progetto per riformare l’Unione e renderla più forte e democratica. Insieme ai colleghi eurodeputati socialisti spagnoli continueremo ad impegnarci per maggiore giustizia sociale e maggiori opportunità per tutte e tutti, grazie a un lavoro sinergico fra noi e fra i nostri governi in Italia e Spagna”

