Messina, spaccio ed estorsione: 45enne finisce in carcere, condannato a 4 anni e 11 mesi [DETTAGLI]

31 Gennaio 2020 11:29

Malvagna (Messina): deve scontare 4 anni 11 mesi e 26 giorni di reclusione. 45enne arrestato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Malvagna, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, hanno arrestato il 45enne S.S. per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ed estorsione.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato poiché condannato alla pena di 4 anni e 11 mesi e 26 giorni di reclusione per i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope commesso in Motta Camastra (ME) nel luglio 2015 ed estorsione commesso in Francavilla di Sicilia (ME) nel novembre 2011.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina per l’espiazione della pena.

