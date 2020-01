Regionali Calabria, il sottosegretario Morani a Reggio: “L’Italia riparte dal Sud. Con Callipo ci presentiamo alle elezioni a testa alta” [VIDEO]

18 Gennaio 2020 12:11

Regionali Calabria, il sottosegretario Morani a Reggio: “Abbiamo tutte le risorse per far ripartire questa terra”

“Il sud è grande qualità e ha bisogno di essere aiutato dal Governo Centrale. Il Ministero dello Sviluppo Economico è determinante per lo sviluppo della Calabria in particolare. In Calabria abbiamo tutte le risorse umane che occorrono per riuscire a lavorare bene e a far ripartire questa parte del territorio che è così importante. Nicola Irto è una di queste. Ciascuna regione ha una storia a sé e dare un valore nazionale alle elezioni regionali credo sia un grande errore. Il PD in Calabria ha fatto una grande scommessa su un uomo del fare come Callipo e penso che ci possiamo presentare a testa alta, perché abbiamo persone che sono non solo sono competenti, ma che hanno anche una grande passione per quello che fanno“- Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani oggi a Reggio Calabria, al fianco di Nicola Irto. Ecco l’intervista rilasciata ai microfoni di StrettoWeb:

