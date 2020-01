Smart Grid, un’occasione per realizzare reti intelligenti: anche Sicilia e Calabria potranno partecipare al bando

28 Gennaio 2020 16:38

Il Bando per le Smart Grid è rivolto ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica. Fra le regioni coinvolte ci sarà anche la Sicilia, insieme a Basilicata, Calabria, Campania e Puglia

“Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il nuovo Bando per le Smart Grid destinato a supportare, con circa 24 milioni di euro, interventi destinati alle reti intelligenti per la distribuzione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili. Fra le regioni coinvolte ci sarà anche la Sicilia, insieme a Basilicata, Calabria, Campania e Puglia”. Con queste parole la deputata catanese del MoVimento 5 Stelle, Maria Laura Paxia, annuncia questa importante opportunità per la regione Sicilia.

Aggiunge l’on. Paxia: “Questo bando, che è rivolto ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica operanti in queste regioni, favorirà la piena integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale e promuoverne il completo utilizzo”.

“Una grande opportunità da sfruttare – conclude Maria Laura Paxia – visto che queste risorse saranno destinate ad interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di infrastrutture per la distribuzione per la realizzazione di reti intelligenti (smart grid appunto), finalizzate ad incrementare direttamente la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita da fonti rinnovabili”.

La presentazione della domanda di agevolazione dovrà avvenire esclusivamente tramite piattaforma informatica. Le domande di agevolazione devono essere presentate dalle ore 10:00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico in Gazzetta Ufficiale e fino alle ore 10:00 del centoventesimo giorno successivo a tale data.

