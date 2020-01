Sicurezza sulle strade, vertice in Prefettura a Messina e sit-in davanti Palazzo Zanca per i pericoli sull’A20 e A18 [FOTO]

24 Gennaio 2020 13:39

De Luca: “A Messina servirebbero 50 milioni per mettere in sicurezza tutte le strada”. Sit in di protesta a Piazza Unione Europea per i pericoli in autostrada

Vertice stamattina in Prefettura a Messina insieme alle Forze dell’Ordine, gli Enti interessati e il sindaco di Messina per fare il punto sulla sicurezza delle strade e per contrastare le morti sull’asfalto.

Secondo quanto riportato dal sindaco, a Messina servirebbero almeno 50 milioni per mettere in sicurezza tutte le strade. Il sindaco nel corso della Conferenza Permanente ha acceso il riflettori sulla situazione critica delle arterie cittadine, da decenni in totale abbandono.

“Come Città Metropolitana abbiamo messo in atto una strategia complessiva con finanzianti già ottenuti per circa 130 milioni di euro di cui: 18 milioni già appaltati nel 2019; 43 milioni da appaltare nel 2020; 69 milioni in corso di progettazione da appaltare nel 2021. Siamo riusciti a destinare circa 5 milioni di euro con l’avanzo di amministrazione del 2019 per iniziare gli interventi di riqualificazione delle strade urbane maggiormente dissestate“- ha dichiarato il sindaco.

Il Prefetto, richiamando anche precedenti riunioni svoltesi in Prefettura concernenti iniziative volte a contrastare il fenomeno dell’incidentistica stradale, ha richiamato l’attenzione dei presenti su quanto previsto dalla recente direttiva del Ministro dell’Interno, con la quale, alla luce ai gravi episodi di perdita di vite umane nell’ambito di incidenti stradali verificatisi di recente, viene sottolineata la necessità di prevenire e contrastare con ogni mezzo possibile tale fenomeno.

Anche a Messina, nel corso del 2019, si registra un tasso di incidentalità elevato, con complessive 21 vittime della strada, di cui 5 sulle arterie autostradali della provincia e 11 nel territorio del Comune di Messina e più di 1000 incidenti con lesioni.

Un “Osservatorio sull’incidentalità stradale”

Tenuto conto della necessità di agire in maniera sinergica tra tutte le Istituzioni al fine di promuovere percorsi strategici, condivisi con le diverse Amministrazioni interessate dal fenomeno, finalizzati a programmare un quadro organico di interventi che possano concretamente risultare di ausilio nella prevenzione e nel contrasto di condotte che rappresentano le principali cause di incidenti stradali con lesioni, viene istituito , nell’ambito della Conferenza Permanente un “Osservatorio sull’incidentalità stradale”, della quale faranno parte rappresentanti delle FF.OO., Polizia stradale, Polizia Metropolitana, Vigili del Fuoco, Comune Messina, ANAS, CAS, Centrale Operativa 118, con il precipuo compito di attenzionare gli incidenti stradali con lesioni e gli eventuali correttivi da apportare per ridurre al minimo tali eventi e monitorare le principali situazioni di criticità per la sicurezza sulle strade che saranno man mano segnalate dai Comuni.

Controlli in strada

Il Prefetto assicura che sul fronte della repressione, necessaria per arginare il fenomeno e limitare gli effetti dovuti alle condotte irregolari ed in violazione al Codice della Strada, sono in corso servizi mirati interforze di controllo del territorio messi in atto nelle zone di aggregazione giovanile o nei luoghi affollati dove maggiore può essere il rischio di incidenti stradali.

Alla luce, peraltro, del recente Accordo Quadro tra Ministero dell’Interno è ANCI — Associazione Nazionale Comuni Italiani — in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità dei centri urbani saranno attuate forme coordinate di impiego delle risorse sul territorio per l’espletamento delle funzioni di polizia stradale sulla viabilità urbana compresa la rilevazione di incidenti stradali per le Città Metropolitana, tra cui Messina.

Il Sindaco della Città Metropolitana ha evidenziato che sono in corso mirate attività, da parte della Polizia Municipale con azioni interforze, volte al rispetto della legalità su varie zone della città ed interventi straordinari sulle strade di competenza urbana, con particolare riferimento alla via Consolare Pompea, interessata da incidenti mortali verificatisi nei mesi scorsi, per la quale, dopo apposite riunioni e sopralluoghi congiunti con Polizia Stradale, Polizia Metropolitana e Polizia Municipale, saranno adottate specifiche misure per elevare i livelli di sicurezza dell’arteria stradale, specie in vista della prossima stagione estiva.

Sensibilizzare i giovani

Il Prefetto a conclusione della riunione ha posto l’accento sulla responsabilità di ciascuna Istituzione per fronteggiare il fenomeno e promuovere iniziative di educazione stradale ed in proposito informa che, d’intesa con l’Ufficio scolastico provinciale e con l’Associazione dei familiari e vittime della strada, saranno rafforzate attività di coinvolgimento delle scuole finalizzare ad imprimere nei ragazzi il senso di responsabilità ed il rispetto delle norme del Codice della Strada. Inoltre, su suggerimento della Presidente dell’ Associazione dei familiari e vittime della strada, saranno coinvolte le Istituzioni sanitarie per far conoscere ai ragazzi gli effetti dell’uso di sostanze alcooliche e di sostanze stupefacenti.

Protesta per la sicurezza in autostrada

E intanto stamattina davanti a Palazzo Zanca ha preso il via un sit in per le condizioni disastrate delle autostrade A18 e A20, organizzata da un comitato nato mesi fa sui social. “Perché da noi per rimuovere una banale frana sull’autostrada (Letojanni) passano quasi dieci anni ed in Italia in due anni si demoliscono e ricostruiscono imponenti viadotti ? Perché da noi le autostrade devono essere fonte di pericolo e non di ricchezza?”– si domanda il sindaco.

