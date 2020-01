25 Gennaio 2020 21:10

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Ancora un nuovo attacco in Sicilia ad una sede scout. Oggi è stata vandalizzata la struttura dell’Agesci di Belpasso, in provincia di Catania. Quattro atti criminali in poche settimane non sono un susseguirsi di coincidenze, quello che sta accadendo merita l’occhio attento a vigile delle istituzioni. Solidarietà all’associazione e a tutti i suoi volontari.” Così Fausto Raciti, deputato del Partito democratico.

