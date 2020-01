Sicilia: mandorli già in fiore nella Valle dei Templi [FOTO]

31 Gennaio 2020 10:13

Cambiamenti climatici: nella Valle dei Templi i mandorli sono già in fiore

“La Valle dei templi di Agrigento si colora di bianco per la fioritura dei mandorli, in anticipo di qualche settimana. Scherzi dei cambiamenti climatici”. Lo segnala l’associazione Mareamico di Agrigento, che ha fotografato i mandorli in fiore, in anticipo rispetto agli altri anni.

