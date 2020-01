Sicilia, è ufficiale: la Lega di Salvini sbarca all’Ars, Catalfamo capogruppo

7 Gennaio 2020 15:37

Sicilia, nasce il gruppo della Lega all’ARS: “Si rafforza il Centrodestra per il rilancio dell’azione del Governo Regionale”. Catalfamo capogruppo

È ufficiale: la Lega di Salvini sbarca all’assemblea regionale siciliana. A guidare il gruppo parlamentare sarà il deputato barcellonese Antonio Catalfamo, che nelle scorse ore ha lasciato il partito della Meloni, di cui era capogruppo all’Ars. Il gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars sarà invece guidato dalla deputata ed ex consigliera comunale di Messina Elvira Amata.

Stamattina a Palermo si è tenuto un incontro con i deputati regionali Orazio Ragusa, Giovanni Bulla, Marianna Caronia e con il capogruppo, Antonio Catalfamo: “E’ certamente un momento di grande soddisfazione e questo risultato, è il frutto di un lavoro fattivo e sinergico con Nino Minardo, che ha avuto il ruolo cardine in questa fase di sviluppo della Lega nell’Isola che ci ha portato a raggiungere un considerevole obiettivo, rafforzando l’azione politica del centrodestra in Sicilia. Da oggi vogliamo essere stimolo al Governo regionale con tutta una serie di proposte. Le priorità, sono le infrastrutture e, con esse, i fondi strutturali per dare alla Sicilia, per anni soffocata da inerzia e superficialità, quanto ha diritto di avere. Lavoreremo per dare risposte agli imprenditori agricoli e a tutti i settori legati all’agricoltura e all’economia”- ha commentato il Sen. Stefano Candiani, commissario regionale della Lega.

“Punteremo sull’autonomia differenziata come opportunità per la Sicilia– prosegue Candiani-la continuità territoriale come diritto e non come elemosina e la sburocratizzazione che in Sicilia è un problema sentito e che blocca l’economia dell’Isola. Tanti temi da affrontare che saranno approfonditi e meglio spiegati nel corso di una prossima grande assemblea regionale del partito alla presenza del nostro leader, Matteo Salvini. Siamo contenti per la nascita del gruppo della Lega al Parlamento siciliano. Un gruppo unito e motivato, composto da persone che hanno rilevanti esperienze istituzionali nei loro territori e in Assemblea. Il nostro impegno: dare risposte serie e concrete, alle domande dei Siciliani!”

Catalfamo: “Porteremo il nostro progetto politico all’attenzione del prossimo governo nazionale a guida leghista”

“Voglio ringraziare Matteo Salvini per la fiducia, il senatore Candiani, i colleghi di gruppo e la dirigenza della Lega. Sono felice di far parte di questa squadra e che sia stato apprezzato il nostro lavoro di questi anni all’insegna della produzione normativa. Continueremo su questa strada, ascoltando i cittadini e le loro esigenze, portando il nostro progetto politico all’attenzione del prossimo governo nazionale a guida leghista.” Questo il commento dell’On. Antonio Catalfamo, capogruppo del primo gruppo parlamentare leghista all’Assemblea Regionale Siciliana.

