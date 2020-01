Giallo in Sicilia: due sub morti e carichi di droga sulle spiagge, ipotesi narcotraffico

12 Gennaio 2020 21:25

Due sub trovati morti e carichi di droga sulle spiagge della Sicilia, è giallo: “non è escluso che quei due uomini possano esser vittime di un naufragio causato dal vento di maestrale che nei giorni in cui sarebbero morti ha colpito le nostre coste”

Giallo in Sicilia sul ritrovamento di due sub morti (tra Cefalù e Caste di Tusa) e non ancora identificati. Il decesso dei due potrebbero essere collegate con il ritrovamento di alcuni carichi di droga in diverse spiagge dell’isola. Sulla vicenda, che lascia ipotizzare un traffico internazionale di droga, stanno indagando cinque procure: Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina, nei cui territori sono stati effettuati i ritrovamenti. Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che coordina le indagini sul ritrovamento nel messinese di uno dei due cadaveri afferma: “non è escluso – afferma – che quei due uomini possano esser vittime di un naufragio causato dal vento di maestrale che nei giorni in cui sarebbero morti ha colpito le nostre coste. L’altra ipotesi e’ che siano caduti in acqua da una imbarcazione in difficoltà e che anche la droga ritrovata poi in tre diverse spiagge sia finita in mare. Ovviamente stiamo parlando di ipotesi tutte da verificare”. La droga, dello stesso tipo è stata scoperta nei giorni scorsi sul litorale di Capo D’Orlando, in una frazione di Castelvetrano e sulla spiaggia di San Leone ad Agrigento.

