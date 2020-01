Sicilia, cavalla imbizzarrita uccide il padrone: colpito alla testa mentre la stava aiutando a partorire, grave anche il figlio [NOME e DETTAGLI]

26 Gennaio 2020 13:40

Tragico incidente a Palermo: 79enne muore ucciso dalla sua cavalla, grave anche il figlio

Tragedia familiare a Palermo. La scorsa notte nella zona di Bellolampo, alla periferia del capoluogo siciliano, un uomo è morto dopo essere stato colpito con un calcio alla testa della sua cavalla. L’uomo stava assistendo al parto dell’animale. In aiuto del padre sono arrivati i figli Alfredo, di 45 anni, e Felice, di 52. Il figlio 52enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale i Villa Sofia. Calogero Settegrana, di 79 anni è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che hanno recuperato l’animale insieme ai veterinari dell’Asp. I medici del 118, giunti sul posto, hanno constatato la morte dell’uomo e trasportato il figlio in ospedale.

Immagini di repertorio

