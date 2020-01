Sicilia: allarme Legambiente su torrente Mela, ‘grave emergenza ambientale e sanitaria’

27 Gennaio 2020 14:11

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) – Una “gigantesca e pericolosa discarica abusiva” che rappresenta “una delle più gravi emergenza ambientali e sanitarie siciliane”. Così Legambiente lancia ancora una volta l’allarme sulla situazione lungo il corso del torrente Mela, nel messinese, e scrive al ministro dell’Ambiente Sergio Costa per chiedere un intervento immediato.

“Come più volte denunciato da Legambiente, con i circoli del Tirreno e Longano – scrive l’associazione ambientalista – nonostante i divieti e le chiusure dei varchi operate dalle autorità, il torrente Mela è stato sempre, e continua ad essere tutt’oggi, una gigantesca, pericolosa e lunghissima discarica abusiva e rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali e sanitarie siciliane. Una vastissima area trasformata in discarica permanente di materiale di ogni genere, rifiuti speciali anche pericolosi che regolarmente vengono dati alle fiamme determinando enormi pericoli per l’ambiente e la salute delle persone”.

