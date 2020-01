“La Sibeg è da salvare”: visita dell’onorevole Bucalo allo stabilimento di Catania che imbottiglia Coca Cola

28 Gennaio 2020 11:46

L’onorevole Ella Bucalo (FdI) e componente della Commissione Lavoro ha incontrato i responsabili dell’azienda di Catania in merito alla possibilità di un trasloco in Albania

Visita dell’onorevole di Forza Italia Ella Bucalo allo stabilimento Sibeg, l’azienda di Catania che imbottiglia bevande del marchio Coca Cola. L’azienda, vessata dalla plastic e dalla sugar tax, sta valuntando l’ipotesi di delocalizzare la produzione in Albania.

“Giorgia Meloni è stata la prima esponente politica a schierarsi dalla parte della Sibeg. Come Fratelli d’Italia siamo sempre stati accanto agli imprenditori che investono e garantiscono lavoro, per questo motivo ho voluto visitare gli stabilimenti catanesi dell’azienda che produce imbottiglia e sviluppa in Sicilia i prodotti Coca – Cola”. Ha detto Ella Bucalo a margine dell’incontro con la dott.ssa Cristina Busi Ferruzzi ed il dott. Luca Busi, rispettivamente Presidente e AD di Sibeg. Bucalo ha garantito il suo impegno per scongiurare la delocalizzazione in Albania dello storico stabilimento siciliano.

“Plastic tax e sugar tax rischiano di uccidere, di far scomparire le piccole e medie imprese, il governo deve assolutamente fare un passo indietro: cancellarle. Dobbiamo capire che non si educa attraverso le tasse, ma occorre effettuare già dalle scuole dell’infanzia, una vera e propria formazione alimentare. Se poi parliamo di lotta alle plastiche, bisogna evidenziare come la Sibeg ha introdotto nelle sue confezioni il 50% di Pet riciclato. Penalizzare un’azienda che non solo garantisce occupazione a quasi 1.000 persone, ma che si spende anche nel sociale, con iniziative dedicate al territorio siciliano è quindi da irragionevoli. Il governo grillo-piddino sta distruggendo l’economia nazionale, qui invece, serve un’inversione di tendenza, ovvero: tagliare il cuneo fiscale.

Intendo – conclude l’esponente messinese di FdI – spiegare ai colleghi parlamentari cosa sta accadendo alla Sibeg, per questo motivo ho già fissato un intervento nell’Aula di Montecitorio”.

