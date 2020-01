Shoah: cartelloni e reading al Vagone della Memoria, studenti palermitani ricordano vittime (2)

27 Gennaio 2020 15:37

(Adnkronos) – “E’ importante alimentare l’esercizio della memoria ed è importante il lavoro delle scuole” ha sottolineato Zingales ricordando le due ‘pietre d’inciampo’ collocate la settimana scorsa in due strade di Palermo per ricordare due siciliani finiti nei campi di concentramento, Maria Di Gesù e Liborio Baldanza.

“L’appuntamento di oggi – ha aggiunto – ha consentito alle scolaresche di conoscere da vicino alcune delle tragiche vicende che hanno contrassegnato un oscuro e barbaro periodo della storia europea, tra il 1933 ed il 1945. Sarà la scuola ad alimentare l’esercizio della memoria quando non sarà più tra noi l’ultimo dei sopravvissuti. Grazie alla scuola e ai tanti progetti dettati dai docenti i ragazzi respingeranno l’indifferenza e l’oblio”.

