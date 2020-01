Serve un sostituto di Suarez, il Barcellona ci riprova con un ex Reggina

15 Gennaio 2020 22:29

Stagione finita per Luis Suarez, il Barcellona si tuffa sul mercato per il sostituto: tra i nomi sondati, anche un ex Reggina

Non buone notizie in casa Barcellona. Il centravanti principe dei blaugrana, Luis Suarez, starà infatti fermo per 4 mesi dopo l’intervento al ginocchio. Tempi più lunghi del previsto e stagione finita per l’uruguaiano, ma il problema più importante per i catalani è la mancanza di un attaccante del suo stesso peso.

E così gli spagnoli si sono tuffati nuovamente sul mercato alla ricerca di una soluzione ‘tampone’: non un nome altisonante o eccessivamente costoso, ma uno che possa quantomeno garantire gol ed esperienza. Tra i nomi sondati, così come riporta il noto giornale spagnolo ‘Mundo Deportivo’, spunta anche un ex Reggina: Christian Stuani. A dir la verità, non è la prima volta che il Barça ci prova per l’attaccante. Un anno fa era andato molto vicino al suo acquisto, ma poi non se ne fece nulla. Adesso, chissà che le parti non possano andare a nozze. Per vedere anche un po’ di amaranto in una delle squadre più forti del mondo.

Per chi non lo ricorda, Stuani è ‘sbarcato’ in Europa grazie alla Reggina, ma la sua esperienza non fu delle più felici e coincise con l’inizio del declino. Arrivato a Reggio Calabria nel gennaio 2008, gioca poco ma contribuisce alla salvezza degli amaranto in Serie A. La stagione successiva, riserva di Corradi, segna una sola rete, ma all’ultima giornata e con la compagine dello Stretto ormai retrocessa in B. Le sue qualità le aveva fatte intravedere, ma la sua esperienza italiana è servita solo a farlo ambientare. Perché poi, dal passaggio in Spagna, si è iniziato a vedere il vero Stuani. E i tifosi amaranto ancora oggi si mangiano le mani…

