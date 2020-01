Serie D, risultati e classifica: sconfitta in casa per l’Acr, pari per l’Fc Messina a Licata, la capolista Palermo vince contro il Marsala

5 Gennaio 2020 16:32

Serie D, risultati e classifica: l’Acr sconfitta in casa dal Troina, pari per l’Fc Messina a Licata, la capolista Palermo vince contro il Marsala. La Cittanovese perde in trsferta a Biancavilla, il Marina di Ragusa sbanca Nola

Serie D diretta LIVE- Si è conclusa 18ª giornata del Girone I (manca solo Savoia-San Tommaso. L’Acr sconfitta in casa dal Troina, pari per l’Fc Messina a Licata, la capolista Palermo vince contro il Marsala. La Cittanovese perde in trsferta a Biancavilla, il Marina di Ragusa sbanca Nola. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI:

Acr Messina-Troina 1-2

Biancavilla-Cittanovese 3-1

Corigliano-Roccella 0-2

Giugliano-Castrovillari 3-2

Licata-FC Messina 0-0

Nola-Marina di Ragusa 0-1

Palermo-Marsala 3-1

Palmese-Acireale 1-2

Savoia-San Tommaso 2-0

CLASSIFICA:

Palermo 44

Savoia 41

Licata 32

Giugliano 32

Troina 31

FC Messina 30

Biancavilla 29

Cittanovese 28

Acireale 27 (4 punti penalizzazione)

Acr Messina 26

Castrovillari 20

Nola 20

Marsala 18

Marina di Ragusa 18

Roccella 15

San Tommaso 12

Corigliano 11

Palmese 8

Valuta questo articolo