Serie D diretta LIVE, i risultati della 20ª giornata del Girone I: l’Acr Messina sfida il San Tommaso, la capolista Palermo in casa contro il Roccella

19 Gennaio 2020 14:31

Serie D diretta LIVE- Al via la 20ª giornata del Girone I di Serie D. L’Acr Messina sfida il San Tommaso, la capolista Palermo in casa contro il Roccella. L’Fc Messina in casa del Corigliano, la Cittanovese in trasferta a Nola. La Palmese cerca i tre punti contro il Troina, il Castrovillari in trasferta ad Acireale.

RISULTATI:

Acireale-Castrovillari 0-0

Acr Messina-San Tommaso 0-0

Biancavilla-Licata 0-0

Corigliano-FC Messina 0-0

Giugliano-Marsala 0-0

Nola-Cittanovese 0-0

Palermo-Roccella 0-0

Palmese-Troina 0-0

Savoia-Marina di Ragusa 0-0

CLASSIFICA:

Palermo 45

Savoia 42

Troina 34

FC Messina 33

Giugliano 32

Licata 32

Cittanovese 31

Acireale 30 (4 punti penalizzazione)

Biancavilla 29

Acr Messina 26

Castrovillari 21

Nola 21

Marsala 19

Marina di Ragusa 19

Roccella 18

Corigliano 15

San Tommaso 13

Palmese 8

