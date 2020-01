22 Gennaio 2020 22:21

La procura di Cosenza ha sequestrato il tratto autostradale A2 fra Rogliano e Cosenza

La procura di Cosenza ha sequestrato il tratto autostradale dell’A2 fra Rogliano e Cosenza (che comunque rimane aperto al traffico) e indagato per omicidio stradale 9 persone, 7 tra dirigenti e dipendenti dell’Anas e 2 titolari di un’impresa edile . I magistrati, infatti, vogliono accertare le cause che il 19 dicembre scorso hanno portato alla morte di Mattia Albace, deceduto in un incidente stradale.

