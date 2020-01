Scontri Cavese-Reggina, pullmino dei supporter amaranto danneggiato dopo la “guerriglia”

11 Gennaio 2020 23:21

Scontri Cavese-Reggina, momenti di grande tensione per i supporter amaranto

SCONTRI CAVESE-REGGINA – Giornata da dimenticare per i tifosi della Reggina, non solo per la brutta sconfitta rimediata dalla squadra amaranto 3-0 per mano della Cavese sul campo neutro di Castellammare di Stabia: si sono verificati scontri tra tifoserie con momenti di grande tensione. Avvicinandosi al Castellammare, infatti, due mezzi di supporters calabresi non hanno seguito l’itinerario previsto dalle forze dell’ Ordine ed hanno incrociato i tifosi avversari alla barriera autostradale di Nocera Inferiore della A3, dove s’è verificato un lancio di oggetti. Uno dei pullmini su cui viaggiavano i tifosi amaranto è stato seriamente danneggiato.

Altri problemi si sono verificati nel pre-filtraggio prima che i tifosi della Reggina arrivassero a Castellammare di Stabia. Bloccato un pulmino di 35 persone che non sarebbe mai arrivato allo stadio Menti. I tifosi amaranto sarebbero stati fermati e perquisiti, secondo alcuni media locali tre sostenitori della Reggina, che viaggiavano a bordo del pullman, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, sequestrate mazze e petardi.

Valuta questo articolo