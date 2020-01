Scirubetta e Davide Destefano approdano al Sigep di Rimini: la Calabria rappresentata con i suoi prodotti tipici [FOTO E VIDEO]

17 Gennaio 2020 16:48

Sciurubetta, sotto la sapiente guida di Angelo Musolino, presidente nazionale CONPAIT, e la direzione tecnica di Davide Destefano, delegato Calabria, sarà presente al SIGEP di Rimini

Il festival del gelato della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Scirubetta, ormai uno degli appuntamenti più attesi delle festività Mariane, approda a Rimini al Sigep, 41° salone internazionale di gelateria e pasticceria.

Si tratta di uno degli eventi più importanti, sul piano internazionale, dedicati al Gelato Artigianale e all’Arte del Dolce, con 129.000 mq di esposizione: i visitatori sono guidati alla scoperta di percorsi tematici focalizzati su 5 settori principali, interconnessi in maniera tale da poter unire in un’unica visione globale il mondo del Dolce, attraverso le sue migliori espressioni mondiali. È un vero e proprio show cooking che premia le eccellenze, oltre a rendere noti al grande pubblico nuovi format, sviluppando il networking globale e facendo crescere il business di imprese e professionisti.

E’ proprio in questo contesto d’eccezione che Sciurubetta, sotto la sapiente guida di Angelo Musolino, presidente nazionale CONPAIT, e la direzione tecnica di Davide Destefano, delegato Calabria, sarà presente presso il Pas C3 stand 074 di ICETEAM 1927 con la produzione di svariati gelati artigianali. Le protagoniste indiscusse dello stand saranno, ovviamente, le materie prime reggine in particolare e calabresi in generale. Tra queste il bergamotto di Reggio Calabria, i fichi di Villapiana, la nocciola calabrese, la ricotta aspromontana, il mango di Catona: sapori tipici che delizieranno i palati degli esigenti visitatori.

