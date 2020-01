Come scegliere gli investimenti in borsa

15 Gennaio 2020 10:51

L’andamento della borsa attira regolarmente nuovi investitori, sia tra coloro che hanno a disposizione grandi capitali, sia tra i piccoli investitori

Questi ultimi difficilmente si affidano a un consulente, preferendo ridurre all’osso le spese da affrontare per i propri investimenti. Per questi è fondamentale apprendere almeno qualche piccolo “trucco” su come si scelgono gli affari più interessanti del momento. È infatti facile farsi prendere la mano dall’entusiasmo, considerando esclusivamente le ultime notizie in ambito economico, evitando di valutare anche altri elementi, fondamentali per poter scegliere in modo coscienzioso come e dove investire.

Verificare le società più interessanti

Investire in azioni significa affidare parte dei propri risparmi ad un’azienda. Che si tratti di investimenti diretti, tramite l’acquisto di titoli azionari, o di trading in prodotti finanziari derivati, in ogni caso il guadagno o la perdita di ognuno dipende dalle scelte di una società, sotto diversi punti di vista. Per scegliere quale, o quali, sia la società più interessante è importante considerare alcuni elementi fondamentali. Il primo riguarda l’andamento delle quotazioni nel tempo; esistono siti che si occupano esclusivamente di questo tipo di informazioni, per cui reperirle in rete è un’attività semplice ed immediata. Per fare un esempio pratico per quanto riguarda la quotazione delle azioni Saipem verificarne l’andamento nel corso dei mesi consente di capirne il trend periodico, ma anche di valutare come il mercato ha reagito alle diverse scelte effettuate nel tempo.

Valutare l’intero settore

Ogni singola società quotata in Borsa svolge attività in uno o più settori. Per quanto riguarda Saipem si tratta del settore dell’energia e delle infrastrutture; in borsa sono però quotate anche molte società di altri settori, ad esempio quello manifatturiero, dell’automobile o addirittura squadre di calcio. Spesso gli eventi che riguardano una singola società coinvolgono l’intero settore; questo elemento è da considerare in modo chiaro quando si decide di investire. Molti italiani in passato hanno investito in titoli azionari del settore bancario, oggi questo settore sta vivendo un momento di crisi, quindi il trend generale è abbastanza negativo; per quanto riguarda invece il settore dell’energia stiamo attraversando un periodo altalenante.

Fare scelte oculate

Altri importanti elementi da considerare quando si sceglie in quale settore, o in quali società, si intende investire riguardano le politiche della singola realtà, i progetti per il futuro, i dividendi saldati agli azionisti, la più generale situazione finanziaria della singola realtà o nell’intero settore. Solo considerando tutti questi elementi nell’insieme si può avere una chiara idea di cosa avverrà domani, di quale sarà l’andamento della quotazione dello specifico titolo azionario con il passare del tempo.

La sicurezza prima di tutto

Oggi sono vari i partner tramite cui è possibile fare investimenti, in borsa o con gli strumenti derivati. Prima di imbarcarsi in un’attività di questo tipo è sempre importante considerare la sicurezza del partner cui ci si sta rivolgendo. Che si tratti di un servizio bancario online o di un broker per investimenti in strumenti derivati poco importa: è fondamentale verificare che il nostro interlocutore sia autorizzato dalla Consob, o da altra autorità con simili poteri a livello europeo.

