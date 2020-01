Da Messina agli studi Rai: la fotografa Elisabetta Pandolfino presenta il suo “Scatto Mentale” ai “I Soliti Ignoti” di Amadeus

9 Gennaio 2020 12:54

La fotografa messinese autrice dello “Scatto Mentale” ospite nella trasmissione su Rai condotta da Amadeus

La fotografa Messinese Elisabetta Pandolfino è stata ospite nella trasmissione “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus. Nella puntata del 7 Gennaio 2020 la nota fotografa di Messina ha presentato per la seconda volta in tv il suo “Scatto mentale”, un’opera che continua a “dare luce” alla città di Messina e che potrebbe avere anche rilievo di carattere scientifico. Elisabetta Pandolfino a novembre scorso era stata intervista dalla giornalista di Rai Manuela Lucchini e l’intervista era andata in onda sul Tg 1. La fotografa messinese è l’ideatrice di una tecnica fotografica innovativa e unica nel suo genere: nessuno finora era stato in grado di scrivere o disegnare con la macchina fotografica, realizzando uno scatto a mano libera, senza vedere nulla, in posa B. La fotografa messinese con la sua macchina fotografica è riuscita a trasformare idee e immagini in parole. È come se il dispositivo fosse una penna o una matita, rappresentando parole o immagini che poi rientrano all’interno del fotogramma.

Valuta questo articolo