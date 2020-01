Dipendenti regionali: Sarina Messina nuovo segretario provinciale del Sadirs

31 Gennaio 2020 12:28

Sarina Messina nuovo segretario provinciale del Sadirs di Messina, subentra all’uscente Annamaria D’Arrigo

Nominato il nuovo segretario provinciale del Sadirs di Messina. A guidare il sindacato dei regionali è Sarina Messina, che subentra all’uscente Annamaria D’Arrigo. Al nuovo segretario vanno gli auguri di buon lavoro della segreteria regionale.

“Questo incarico è per motivo di grande orgoglio – dice Sarina Messina – svolgo attività sindacale dal 2006 e sono cresciuta nella grande famiglia del Sadirs. Oggi mi sento pronta a questa nuova sfida e voglio portare avanti quelle che sono le battaglie sindacali di tutti i colleghi. La provincia di Messina è un territorio molto ampio sia a livello geografico sia come presenza di istituti regionali, sedi periferiche e siti archeologici. Lavoreremo con grande determinazione e con la collaborazione dei vari coordinatori e dei responsabili del sindacato messinese, portando avanti tutte le battaglie per i diritti dei lavoratori senza distinzione di categoria, a partire dalla riclassificazione del personale”.

