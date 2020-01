Sardine a Riace: “con Mimmo Lucano per arginare una visione politica violenta”

6 Gennaio 2020 11:22

Sardine a Riace: ” è l’occasione per iniziare, da Sud e dall’Italia, ad arginare gli effetti di una visione politica pericolosa e violenta che rischia di trascinare il mondo fino a un punto di non ritorno”

Iniziativa oggi a Riace delle Sardine nel giorno dell’Epifania “nel luogo simbolo per eccellenza di ogni messaggio che parli di pace, tolleranza, dialogo, inclusione. Il luogo divenuto negli anni un modello studiato e apprezzato a livello internazionale per l’efficacia con cui ha saputo indicare la via più ragionevole e civile per gestire il fenomeno migratorio”. Jasmine Cristallo, leader calabrese nel Movimento delle Sardine, ha detto: ”è l’occasione per iniziare, da Sud e dall’Italia, ad arginare gli effetti di una visione politica pericolosa e violenta, che come dimostrano le notizie drammatiche di queste ore, rischia di trascinare il mondo fino a un punto di non ritorno”. “Ecco perché la scelta di Riace, testimonianza concreta di come una comunità umana possa diventare luogo dell’anima – spiegano le Sardine in una nora – L’iniziativa ha raccolto diverse adesioni sul territorio e molti endorsement a livello nazionale; un dato di fatto che non è sfuggito a Matteo Salvini, che da par suo qualche giorno fa è intervenuto con l’abituale sarcasmo contro l’iniziativa, scatenando sulle sue pagine social la solida orgia di commenti al veleno”.

