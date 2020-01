Saponarese, si dimette mister Midiri

28 Gennaio 2020 12:42

Il tecnico della Saponarese, Giuseppe Midiri, ha rassegnato le proprie dimissioni

Nonostante il secondo posto in campionato e un girone d’andata giocato ad alto livello, il tecnico della Saponarese, Giuseppe Midiri, ha rassegnato le proprie dimissioni, ecco il comunicato rilasciato dall’allenatore: “Carissimi sportivi e tifosi di Saponara,come già anticipato ad inizio agosto, mantenendo fede agli impegni presi mesi fa nel rispetto della società, con sommo dispiacere, rassegno le dimissioni da allenatore dell’ A.S.D Calcio Saporanese. In tutti questi anni, ho cercato con tutto me stesso, di lavorare con la massima abnegazione avendo grande rispetto di coloro che hanno collaborato con me con trasparenza e serietà, dei giocatori che hanno militato in questa squadra e di tutti quei tifosi che mi sono stati sempre vicini , anche e soprattutto nei momenti più difficili. Non ho alcun rimpianto di tutte le scelte fatte in questi anni e rifarei tutto perchè al di là degli errori che, sicuramente ci sono stati, tutto il mio lavoro è stato fatto con professionalità e dedizione per il calcio.In particolar modo ho operato con forte attaccamento ai colori bianco azzurri e per il mio amato paese. La mia scelta è molto sofferta e per certi versi anche dolorosa ma non sussistono più le condizioni per continuare con serenità il mio ruolo. Lascio, come dicevo, la Saponarese ma metto a disposizione tutta la mia professionalità e passione nelle future esperienze. Dopo tanti anni di militanza in questo contesto, senza il calcio, mi sentirei orfano, come se venisse a mancare una parte di me. Auguro all’ A.S.D. calcio Saponarese tutto il bene possibile e rimango il tifoso di sempre perché i colori bianco azzurri rimarranno sempre e inevitabilmente nel mio cuore”.

