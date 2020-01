Sant’Eufemia d’Aspromonte: Giuseppe Bonfiglio I classificato per il concorso “Dolce Natale” di APGA [FOTO]

16 Gennaio 2020 11:00

Il concorso rivolto agli studenti delle scuole alberghiere ha visto tra i primi classificati l’eufemiese Giuseppe Bonfiglio, alunno della scuola alberghiera di Villa San Giovanni

“Dolce di Natale 2019” organizzato da APGA (Associazione Pasticceri Gelatieri Artigiani) è uno di quegli eventi che racchiudono tutti gli ingredienti per il rilancio del territorio e delle sue eccellenze. Il concorso rivolto agli studenti delle scuole alberghiere ha visto come primo classificato l’eufemiese Giuseppe Bonfiglio, alunno della scuola alberghiera di Villa San Giovanni.

Giuseppe, ‘figlio d’arte’ visto che il padre Luigi è titolare della pasticceria Dolci Delizie di Sant’Eufemia d’Aspromonte, è stato premiato il 14 gennaio nei locali del Consiglio Comunale del paese aspromontano. Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco Domenico Creazzo e all’assessore Teresa Borrello, anche numerosi pasticceri di APGA che hanno deliziato i presenti con i loro dolci prodotti sfornati proprio per l’occasione. Un modo in più per valorizzare un territorio che esprime le proprie eccellenze con l’impegno costante anche da parte dei giovanissimi.

Un legame, quello tra gastronomia e territorio, che coesiste da sempre e che APGA vuole rafforzare puntando proprio sui giovani. I primi tre classificati del concorso prenderanno parte allo stand che l’associazione allestirà al 41° Salone Internazionale Sigep in programma a Rimini, che si svolgerà dal 18 al 21 gennaio prossimi. I nostri pasticceri avranno il compito, in Romagna, di promuovere dolci e prodotti tipici del territorio calabrese, utilizzati con maestria all’interno delle loro preparazioni.

Valuta questo articolo