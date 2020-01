Jole Santelli balla la tarantella con Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria nella notte della vigilia delle Elezioni [VIDEO]

25 Gennaio 2020 11:55

Belli e canti per Francesco Cannizzaro e Jole Santelli a Reggio Calabria nella notte della vigilia delle Elezioni Regionali: ieri il Centro/Destra ha chiuso la campagna elettorale nella città dello Stretto

Il Centro/Destra ha concluso la campagna elettorale per le elezioni regionali a Reggio Calabria con una manifestazione che ha visto presente il portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato per Forza Italia, Giorgio Mulè. Hanno presenziato all’evento anche i rappresentanti dei vari partiti della coalizione, la candidata presidente Jole Santelli e l’on.Francesco Cannizzaro, i quali, a fine iniziativa, nella notte della vigilia delle elezioni, hanno ballato a ritmo di tarantella come si evince dal video a corredo dell’articolo. L’on Cannizzaro scrive sul proprio profilo facebook: “Campagna elettorale chiusa. Identità e tradizioni. W la Calabria”.

