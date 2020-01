Regionali Calabria, Santelli: “Andremo alla Regione a mani libere. Il nostro programma è scritto con il cuore”

11 Gennaio 2020 16:04

Regionali Calabria, Santelli a Cosenza: ” Mi sento berlusconiana, perché ho la forza di non bloccarmi. Andremo in Regione a mani libere e vogliamo vincere con la forza delle nostre idee”

“Sono emozionata per l’entusiasmo che ho trovato. Ringrazio tutti gli amici venuti qui“. Lo ha detto oggi Jole Santelli, candidata a presidente per il centrodestra alle regionali delle Calabria, nel corso della manifestazione di presentazione delle liste che si svolge a Cosenza. “Il nostro percorso continua da quando prendemmo un partito ai minimi storici – aggiunge – mi sento berlusconiana, perchè ho la forza di non bloccarmi. Andremo in Regione a mani libere e vogliamo vincere con la forza delle nostre idee. Il nostro programma e’ scritto con il cuore ed e’ anche frutto dello scambio culturale e umano con gli amici Mario e Roberto Occhiuto. Gli asset strategici della Calabria sono l’agricoltura, il turismo, la cultura, le teste pensanti, perche’ non possiamo accettare di avere 300 mila disoccupati“.

