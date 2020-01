7 Gennaio 2020 21:27

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Che grande Sanremo ci aspetta amici se le polemiche sono iniziate già ora: Rula sì, Rula no, Rita sì, Rita no! Bene la Jebreal e bene la Pavone al Festival… basta che riescano ad arrivarci! Sì alle strade e alle ferrovie per raggiungere la Liguria!”. Lo scrive il Presidente Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

