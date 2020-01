Sanremo, tempesta intorno alle parole di Amadeus. “Sessista e retrogrado, ma come si fa nel 2020 a commentare così…”

17 Gennaio 2020 16:55

Sanremo 2020: caos mediatico creato da alcune dichiarazioni di Amadeus in riferimento a Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. La reazione di alcune donne della TV italiana

E’ stato persino creato un hashtag (#boicottiamosanremo) in seguito al comportamento e ad alcune dichiarazioni rilasciate da Amadeus su Francesca Sofia Novello e in generale sulle donne che lo accompagneranno al Festival di Sanremo. Sotto la lente di ingrandimento è terminata in modo particolare la frase relativa alla fidanzata di Valentino Rossi “scelta anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, rimanendo un passo indietro”. Queste parole hanno posto il conduttore al centro della gogna mediatica e scatenato nei suoi confronti una lunga serie di accuse di sessismo provenienti da famose donne dello spettacolo. «Ho sempre avuto grande attenzione per i temi femminili -si giustifica lo showman- non a caso ho voluto all’Ariston tante donne diverse, con storie, ruoli, mestieri, esperienze differenti. Ognuna di loro porterà la sua sensibilità, ci saranno momenti di svago, di divertimento, di musica, di leggerezza, ma anche spunti di riflessione sui temi sociali». Amadeus si è più volte scusato: “mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso”.

Amadeus, le accuse delle donne dello spettacolo: “sessista e retrogrado!”

“Come si fa nel 2020 a dire in una conferenza stampa di un evento così popolare e seguito una frase cosi sessista, così retrograda, così sbagliata? Ancora stiamo così?”, è la domanda che si pone Claudia Gerini. L’attrice continua sui social: “un uomo al centro, che parla, e ha diritto di parola. Le donne come contorno di belle statuine, degne di stare lì sedute perché bellissime. Tutto ciò è inaccettabile. Ancora le donne che fanno paura ed è meglio che stiano un passo indietro! Ma poi perché 10? Vogliamo 10 conduttori. Due ogni sera. Non ci importa che siano belli. Dateceli dotati di intelligenza e sensibilità”. Alle critiche si è aggiunta anche Ambra Angiolini: “ma sono proprio d’accordo! Sono indiscutibilmente brutti quasi tutti e noi sempre giudicate se invecchiamo, se ingrassiamo, se cellulitichiamo… ma basta! E per notare tutto questo mi sono dovuta girare perché davanti a me di questi uomini non ho visto nessuno”. Il dibattito è diventata anche una questione politica, infatti Rita Borioni (nominata in quota Pd) sembra rivolgersi proprio a Sanremo quando scrive che «non si riesce a uscire da questo spaventoso coacervo di maschilismo, patriarcato, mancanza di rispetto, luoghi comuni».

Polemiche su Amadeus, la moglie lo difende: “l’importante è essere sempre felice”

Giovanna Civitillo ha pubblicato su Instagram un messaggio dedicato al marito Amadeus a poche settimane dall’inizio di Sanremo. Sono giorni impegnativi questi per il conduttore alle prese con le prove del Festival, gli ultimi preparativi e tante polemiche. A stargli vicino e sostenerlo ci ha pensato la showgirl, sua compagna da oltre dieci anni: “Io, Giovanna Civitillo. A volte ‘un passo avanti’. A volte ‘un passo indietro’. Spesso accanto, ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE. Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io!”.

