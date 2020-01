Sanremo, Monica Bellucci rinuncia: “non ci sarò”. Fiorello in difesa di Amadeus: “sei l’uomo più cattivo d’Italia”

20 Gennaio 2020 16:31

Sanremo 2020, Monica Bellucci annuncia il suo forfait. Intanto anche Michelle Hunziker e Fiorello dicono la loro sulle polemiche intorno Amadeus

Mentre in Italia non si discute di altro che delle frasi di Amadeus, il Festival di Sanremo continua nella sua preparazione. E’ comunque di giornata la notizia che tra le “regine” che saliranno sul palco dell’Ariston non ci sarà Monica Bellucci. La bellissima attrice ha fatto sapere tramite il suo ufficio stampa che deve rinunciare allo spettacolo: “Il signor Amadeus e io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme, purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. Ad intervenire, invece, ci pensa Fiorello, che in un video su Instagram si finge mascherato coprendo il volto con una sciarpa e ironicamente interviene in difesa di Amadeus. “L’uomo più cattivo d’Italia”, lo definisce, proponendo per lui “da anonimo, la pena di morte”.

La rinuncia di Salmo e le critiche su Junior Cally

Oltre Monica Bellucci, è sicura anche un’altra defezione. Salmo ha rinunciato al festival come super ospite della prima serata: il rapper si è giustificato con un video, dove afferma di sentirsi a disagio sul palco di Sanremo, che non considera il posto giusto con la gente giusta di fronte cui esibirsi. Una decisione presa prima che scoppiasse il caso Junior Cally, giovane rapper romano inserito tra i concorrenti e contestato da vari esponenti del mondo politico per i testi dei suoi brani. Una protesta che ha portato il presidente Rai, Marcello Foa, a definire la presenza dell’artista tra i big come una “scelta eticamente inaccettabile”, e ne chiede l’eliminazione invitando Amadeus a “riportare il festival in una giusta dimensione”.

Michelle Hunziker si schiera contro Amadeus

A tutte le varie critiche nei confronti di Amadeus si è aggiunta anche Michelle Hunziker. La conduttrice di origini svizzere su Instagram ha commentato: “sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per questo tema. E invece no. Cioè, quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il festival della canzone italiana, non lo è. E proprio nel 70esimo compleanno del festival di Sanremo non hanno prestato attenzione e sensibilità verso un tema così importante: il nostro futuro. Anche perché certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il Paese”.

