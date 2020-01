“Sangue innocente”: una poesia per Lorena Mangano e tutte le vittime della strada

3 Gennaio 2020 18:09

Messina, la poesia di Emanuele Cilenti in memoria di Lorena Mangano e di tutte le vite spezzate sull’asfalto

Riportiamo di seguito i versi che il poeta Emanuele Cilenti ha scritto in memoria delle vittime della strada e in particolare in ricordo di Lorena Mangano, la studentessa 23enne di Capo d’Orlando morta in un incidente stradale a Messina nel 2016.

Sangue innocente.

Rapita mi fu

in quella notte nefasta

volò via

in maniera funesta

sangue ovunque

è tutto ciò che resta

non trovo più le sue braccia

non trovo più la sua testa.

Velocità, droga

e telefonini

i diavoli alla guida

son sempre cretini

ed hanno strappato

le ali all’angelo mio

e marciranno per sempre

in un inferno d’oblio.

L’asfalto raccolse

il suo sangue innocente

e lo portò

d’innanzi al Padre Celeste

e tutti gli angeli

piansero per l’anima mia

qualcuno rubò la figlia mia.

Adesso lei riposa

dentro una cornice

mentre qui in terra

io non riesco

a darmi pace

ha lasciato qui

le sue ali innocenti

e ogni notte le stringo

forte a me

per sentire ancora

il profumo di te.

