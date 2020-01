1 Gennaio 2020 10:54

Tragedia nella Notte di San Silvestro sull’A7, un morto e quattro feriti sono il bilancio di un incidente avvenuto tra Vignola e Arquata

Tragedia nella notte di San Silvestro sull’A7 tra Vignola ed Aquata in provincia di Alessandria dove in un incidente è morto un uomo mentre quattro persone sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’auto su cui viaggiavano sarebbe uscita di strada per cause in corso di accertamento senza coinvolgere altre vetture. Sul posto le forze dell’ordine, i medici del 118 ed i Vigili del Fuoco.

