15 Gennaio 2020 18:14

Salvini a Riace: “questa visita è un messaggio per tutta la Calabria: noi, a differenza di altri, manteniamo la parola”

“Avevo promesso che sarei andato a Riace quando ci sarebbe stato un altro sindaco, e così sarà”, è quanto scrive il leader della Lega, Matteo Salvini. “Questa visita –prosegue- è un messaggio per tutta la Calabria: noi, a differenza di altri, manteniamo la parola. Noi lavoriamo per una Calabria che punti sui giovani e sui lavoratori calabresi, non su migliaia di immigrati da sfruttare”, conclude. Salvini sarà nella cittadina di Mimmo Lucano venerdì 17 gennaio.

