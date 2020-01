Salvini a Riace, si mobilitano le Sardine: “saremo al fianco di Mimmo Lucano”

16 Gennaio 2020 13:03

Le Sardine saranno domani a Riace in concomitanza con la visita le leader della Lega Matteo Salvini

Si mobilitano le Sardine in vista della visita di Matteo Salvini di domani a Riace. E’ Jasmine Cristallo, leader dell Sardine calabresi, ad avere convocato per domani un incontro di lettura alla Taverna Donna Rosa di Riace Superiore in concomitanza con l’evento con il leader della Lega. “Il sindaco Antonio Trifoli, in evidente affanno dopo aver nuovamente testimoniato all’Italia intera la sua totale inadeguatezza, ha chiesto una prova d’amore. Ma l’arrivo a Riace della Lega, appare più come un tentativo di provocazione e ricerca indentitaria del suo capo, che di sostegno al proprio suddito oramai indifendibile, e quindi prossimo a essere mollato, qual è il Sig. Trifoli”. Scrive sull’Huffington Post Jasmine Cristallo. “A Riace con questa puntata elettorale –prosegue– si consuma l’ultimo atto di un delitto propagandistico contro un virtuoso modello di integrazione possibile. Di Riace, l’olimpionico del comizio elettorale, ha preteso lo scalpo. Peccato che l’unico esponente dichiarato della Lega, quel tale Falchi candidato nella lista “Trasparenza e Legalità “, si sia dovuto dimettere perché aveva taciuto una condanna per bancarotta fraudolenta! Il “Modello Riace” rappresentava uno strumento attraverso il quale affrontare i guasti prodotti da politiche scellerate e miopi che hanno determinato un cannibalismo sociale da parte dei vari Nord verso i diffusi Sud del Pianeta. Non si poteva permettere che rimanesse in vita una tale testimonianza di percorso condiviso, di accoglienza funzionale, di promozione umana e sociale.

Riace parla all’Europa dei Popoli –aggiunge– con la forza millenaria di relazioni rese possibili da quel mare, relazioni che hanno prodotto inarrivabili livelli di Civiltà. Tutto ciò è avversato dalla Lega che scende al Sud, per carpire voti e rafforzare la sua vocazione antiunitaria. Il segretario della Lega sarà a Riace di venerdì 17, un giorno che è sinonimo di sciagure: come può essere burlone il calendario! Il comizio della Lega si terrà “alla Marina” e non nel borgo e chi conosce la storia di Riace sa bene che differenza abissale intercorra tra i due luoghi che si distanziano per circa sette chilometri di curve e secoli di storia… Lucano non ha mai vinto le elezioni “alla Marina” e finanche l’ultima volta, quella dell’esilio, quella della sua candidatura come consigliere e non come sindaco, nel borgo ha vinto. È il borgo il luogo dell’accoglienza. È nel borgo che è nata “Città Futura”. La Riace famosa in tutto il mondo è la Riace del borgo! Ancora una volta la Lega fugge dalla storia radicata ed espressa da quel luogo che, invece, noi, continueremo ad abitare. Domani saremo accanto a Mimmo Lucano, nella taverna di donna Rosa, in quel villaggio globale fatto di vicoli carichi di bellezza e attraverso le parole e la condivisione testimonieremo vere Prove d’Amore”, conclude.

