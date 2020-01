Regionali, il sindaco di Riace: “Salvini è il benvenuto, io voterò Lega”

16 Gennaio 2020 15:09

Regionali, il sindaco di Riace: “anche se non sono iscritto al partito di Matteo Salvini, alle elezioni regionali voterò per la Lega”

“Anche se non sono iscritto al partito di Matteo Salvini, alle elezioni regionali voterò per la Lega”. E’ quanto afferma all’AdnKronos Antonio Trifoli, sindaco di Riace, considerata per anni il “simbolo dell’accoglienza” con primo cittadino Mimmo Lucano, in vista dell’arrivo del leader della Lega domani per la campagna elettorale. “Avevamo invitato più volte Salvini, che ha sempre dichiarato che sarebbe venuto qui a Riace non appena si fosse insediato un nuovo sindaco. Lo accoglieremo nel migliore dei modi – spiega Trifoli- vediamo in lui una persona che può fare tanto non solo per Riace ma per tutto il territorio della locride, che ne ha veramente bisogno, perché siamo gli ultimi fra gli ultimi. Speriamo che il suo impegno poi si tradurrà in risultati per tutto il territorio”.

