Salvini: “Reggio Calabria e Reggio Emilia gemellate per infiltrazioni della ‘Ndrangheta, ma con le elezioni del 26 Gennaio cambierà il mondo”

14 Gennaio 2020 11:29

Il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl 102.5: “Reggio Calabria e Reggio Emilia gemellate per infiltrazioni della ‘Ndrangheta”

“Emiliani e Romagnoli sono gran lavoratori e persone molto concrete. Io trovo gente che piange, a Brescello, il paese di Peppone e Don Camillo, splendida comunità, ho trovato settantenni piangenti che mi hanno fatto vedere le tessere di PCI e PSI, di sinistra per una vita, la sinistra accanto agli artigiani, agli insegnanti, agli agricoltori, che a sto giro votano Lega. Perché mi han detto che alle riunioni del PD sentivano parlare di banche, di Europa, di legge elettorale e non di stipendio, di infrastrutture, di ambiente. Sto trovando un’umanità straordinaria e sono convinto che la Lega e il centrodestra vinceranno in Emilia-Romagna e Calabria, mi piace pensare di un voto di orgoglio delle due Reggio, Reggio Emilia e Reggio Calabria, gemellate ahimé anche dalle infiltrazioni delle ‘Ndrangheta. Io sono convinto che il 27 gennaio cambierà il mondo. Poi qua servono infrastrutture, servono la Tirreno-Brennero, serve la Cispadana, serve allargare il porto di Rimini“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl 102.5.

