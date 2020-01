Salvini: “la ‘ndrangheta è il primo grande problema in Italia ed in Europa”

6 Gennaio 2020 10:58

Salvini: “la ‘ndrangheta è il primo grande, vero ed enorme problema non solo in Italia, ma in Europa e in altre parti del mondo”

“La ‘ndrangheta è il primo grande, vero ed enorme problema non solo in Italia, ma in Europa e in altre parti del mondo”. E’ quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto a Radio Crc. “Rispetto agli anni ’80 e ’90 – prosegue – la mafia fortunatamente è molto meno forte, così come anche la camorra. C’è poi la ‘ndrangheta che invece pare sempre impermeabile alle incursioni

esterne, al fenomeno del ravvedimento e del pentitismo. Bisogna potenziare gli strumenti e portargli via i quattrini, nei decreti

sicurezza che qualcuno vorrebbe abolire abbiamo raddoppiato la potenza dell’Agenzia per i beni confiscati, come beni, sedi e mezzi. Bisogna aggredire i portafogli, sequestrare le villette. Da quel punto di vista lo Stato c’è, la magistratura sana c’è, poi ti rendi conto che per colpa delle lentezze della politica e della burocrazia si rischia di tornare indietro e viene il nervoso”, conclude.

