Matteo Salvini nel paese di Mimmo Lucano, iniziativa del leader della Lega a Riace

13 Gennaio 2020 21:31

Matteo Salvini nel paese di Mimmo Lucano, venerdì 17 il leader della Lega sarà sulla locride e farà tappa a Riace

Matteo Salvini torna in Calabria in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. Sarà una due giorni intensa per il leader della Lega: in agenda, ad ora, incontri a Lamezia Terme (il 16 gennaio), Catanzaro e Riace (il 17 gennaio). Il leader della Lega è atteso quindi nella cittadina di Mimmo Lucano venerdì intorno alle 12: i dettagli della visita però ancora non sono noti. Si prospetta una giornata ad alta tensione: l’arrivo dell’ex ministro degli Interni in quello che fu il “paese dell’accoglienza dei migranti” potrebbe scatenare forti proteste.

