Elezioni Regionali, Salvini a Gioia Tauro: “il Porto è gestito da incapaci, noi lo valorizzeremo” [VIDEO]

17 Gennaio 2020 16:28

Elezioni Regionali in Calabria, Matteo Salvini si è recato a Gioia Tauro per un comizio in piazza. Il leader della Lega punta tutto sul porto: “lo valorizzeremo”

Prosegue il tour elettorale di Matteo Salvini in Calabria. Questa mattina il leader della Lega si è recato a Catanzaro Lido per poi proseguire a Riace, fare tappa a Mammola per il pranzo e ripartire verso Gioia Tauro dove ha tenuto un comizio in piazza. Il capo del carroccio ha detto: “questa mattina ho incontrato Gratteri e gli ho assicurato la vicinanza della Lega: sono sicuro che tutti insieme sconfiggeremo la ‘ndrangheta”. “Alla Calabria- prosegue– non serve assistenzialismo ma lavoro e la valorizzazione delle risorse che questa bellissima terra ha vedi le olive o le arance. Non promettiamo miracoli ma abbiamo dimostrato che dove governa la Lega le cose funzionano bene”.

Regionali Calabria, Salvini a Gioia Tauro: “il Porto è gestito da incapaci, noi lo valorizzeremo”

Non poteva non soffermarsi sul Porto di Gioia Tauro, Matteo Salvini durante il suo comizio in vista delle regionali del 26 gennaio: “lo scalo è gestito da incapaci ed incompetenti, vi prometto che lo valorizzeremo. Può dare migliaia di posti di lavori ai giovani calabresi”.

Regionali Calabria, Salvini a Gioia Tauro: “aiutatemi a mandare a casa Conte, Di Maio, Zingaretti”

“Datemi una mano, il 26 gennaio votate Lega, così dal giorno dopo posso andare a sfrattare Conte, Di Maio e Zingaretti. Serve un governo che dia priorità agli italiani“, sottolinea Matteo Salvini durante il comizio a Gioia Tauro.

Regionali Calabria, Salvini a Gioia Tauro: “faremo 5 anni di buon governo puntando su agricoltura e pesca”

“E’ paradossale come in Calabria nella giunta Oliverio non ci fosse un assessore all’agricoltura e pesca che sono due comparti fondamentali per questa terra. Prometto 5 anni di buon governo, dal 27 gennaio le cose cambieranno”, afferma Matteo Salvini da Gioia Tauro.

