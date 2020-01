Caso Gregoretti: via libera al processo per Salvini per sequestro di persona, organizzato un digiuno collettivo di solidarietà

20 Gennaio 2020 22:18

Caso Gregoretti: la Giunta ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Organizzato un digiuno collettivo di solidarietà

Caso Gregoretti- Via libera della Giunta delle immunità del Senato al processo a Matteo Salvini per sequestro di persona. La Giunta ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Per domani è organizzata una giornata di protesta con uno digiuno collettivo. Il leader della Lega scrive sul suo profilo social, postando una foto con cibo: “stasera cena sostanziosa, domani io digiuno! Se volete unirvi, scegliete un giorno e segnalate la vostra adesione sul sito digiuno per Salvini. Grazie per tutto il vostro affetto, i processi non ci fermano: io non mollo“, conclude.

