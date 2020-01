Regionali Calabria: Matteo Salvini a Crotone per la presentazione dei candidati della Lega

6 Gennaio 2020 12:52

Regionali, Matteo Salvini a Crotone: “preparate tutto il vostro entusiasmo, stiamo per liberare la Calabria”

Matteo Salvini torna in Calabria in vista delle Regionali del 26 gennaio. Venerdì appuntamento a Crotone, presso la sala Alkmeon, per la presentazione dei candidati della Lega: “preparate tutto il vostro entusiasmo, stiamo per liberare la regione.”

