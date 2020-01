Elezioni Regionali, Salvini a Corigliano-Rossano: “bisogna investire seriamente sull’agricoltura, prometto concretezza”

17 Gennaio 2020 22:51

Elezioni Regionali, Salvini a Corigliano-Rossano: “se la Calabria è l’energia, l’entusiasmo, il sorriso e la carica che ho trovato qui, abbiamo già vinto

Concluso il tour elettorale in Calabria di Matteo Salvini, in vista delle Elezioni Regionali del prossimo 26 gennaio, iniziato ieri sera a Lamezia Terme e proseguito questa mattina tra Catanzaro Lido, Riace, Gioia Tauro, Spezzano della Sila. Il leader della Lega ha comunque annunciato che tornerà in Calabria il 22 gennaio e farà tappe nel vibonese e catanzarese.

“Questa regione merita strade degne di una regione italiana – ha affermato Salvini durante il comizio a Corigliano-Rossano – e la strada statale 106 non lo è. La Calabria – prosegue– merita una sanità normale e non una sanità che costringe migliaia di calabresi a partire per curarsi. Bisogna investire seriamente sull’agricoltura, risulta incredibile che la Giunta Oliverio non ha avuto nemmeno l’assessore al ramo”. Non vedo l’ora arrivi il 26 gennaio – aggiunge- per dare una svolta alla Calabria: non prometto miracoli ma impegno e concretezza per affrontare al meglio i problemi”. Anche a Corigliano-Rossano ci sono state alcune contestazione contro il leader del Carroccio che ha chiuso il comizio rivolgendosi ad un gruppo di manifestanti: “la pacchia è finita – ha detto Salvini – la sinistra sta per andare a casa”.

